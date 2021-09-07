«Россети Северный Кавказ» построили ЛЭП для энергоснабжения Нижне-Красногорской МГЭС в КЧР

Компания способствует снижению дефицита электроэнергии в энергосистеме Карачаево-Черкесии и повышению надежности энергоснабжения потребителей республики

«Россети Северный Кавказ» построили в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ для нужд строящейся в республике Нижне-Красногорской малой гидроэлектростанции (МГЭС).

Работы проведены в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению нового объекта генерации к сетям компании.

Воздушная линия электропередачи протяженностью 2,6 км простроена от подстанции 110 кВ «Сары-Тюз» до границ заявителя.

Новая ЛЭП позволит выдавать необходимый объем электроэнергии по сетям филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" при строительстве малой гидроэлектростанции, которое началось в 2019 году. Все работы по вводу в эксплуатацию МГЭС планируется завершить к 2022 году.

За последние два года это уже второй энергообъект, который построен или реконструирован компанией «Россети Северный Кавказ» для нужд новых строящихся объектов генерации на территории Карачаево-Черкесии.

Напомним, в 2020 году было завершено масштабное техперевооружение подстанции 110 кВ «Головная» в Усть-Джегутинском районе, которое проведено для технологического присоединения Усть-Джегутинской МГЭС суммарной установленной мощностью генераторов 5,6 МВт.

Таким образом, компания «Россети Северный Кавказ» способствует снижению дефицита электроэнергии в энергосистеме Карачаево-Черкесии и повышению надежности энергоснабжения потребителей республики.