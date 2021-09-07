Массовые гуляния в честь Дня Карачаево-Черкесии отменили из-за ограничений по коронавирусу

Ограничительные меры, введенные в Карачаево-Черкесии из-за эпидситуации, не позволяют провести массовые праздничные мероприятия, посвященные двойному празднику - Дню КЧР и Дню Черкесска, отмечаемому в сентябре. Об этом сообщил глава республики.

Он поздравил земляков с двойным праздником и отметил, что республика на пороге большой даты - 100-летия образования Карачаево-Черкесской автономной области и 30-летия Карачаево-Черкесской Республики.

По его словам, эти события отпразднуют в начале следующего года.

- Из-за эпидограничений этот день пройдет без массовых гуляний. Но у нас запланировано несколько важных мероприятий, которые станут большим подарком для наших жителей, - написал глава республики на своей странице в Инстаграм.

Напомним, на Ставрополье приняли решение отказаться от массовых мероприятий, посвященных празднованию дней городов и округов нашего края. Вместо этого губернатор Владимир Владимиров поручил краевым Минздраву и Минфину подготовить предложения по направлению сэкономленных денег на поддержку и лечение детей с сахарным диабетом.