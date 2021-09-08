Вице-премьер России и глава КЧР осмотрели строящиеся объекты на курорте «Архыз»

Фото: пресс-служба главы КЧР

В День Карачаево-Черкесии и города Черкесска в республику с первым официальным визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Вице-премьер России назначен куратором Северо-Кавказского федерального округа решением премьер-министра Михаила Мишустина в июле текущего года.

Первым пунктом в программе визита Новака в КЧР стал всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз». В сопровождении главы республики Рашида Темрезова, спикера Народного Собрания (Парламента) КЧР Александра Иванова, членов правительства КЧР и руководства ВТРК «Архыз» и ОА «Архыз Синара» вице-премьер побывал в курортном поселке, осмотрел объекты горнолыжной и туристической инфраструктуры.

О положении дел на курорте вице-премьеру рассказали в цифрах. За минувший год КЧР посетили 1,5 млн туристов, что в три раза больше численности населения республики. В том числе в ВТРК «Архыз» побывали больше 500 тысяч отдыхающих. Общая протяженность трасс на Архызе – около 30 км. Горнолыжный сезон 2020/2021 курорт завершил с приростом посещаемости 67%.

Прирост стал результатом в том числе ввода в эксплуатацию в начале этого года новой канатной дороги на северном склоне. Это дает возможность туристам подниматься на рекордную для Архыза высоту. С учетом возможностей курорта и его популярности целесообразно увеличить пропускную способность объектов инфраструктуры ВТРК «Архыз», отметили его представители.

Это возможно сделать за счет объединения трех курортных поселков: «Романтик», «Лунная Поляна» и «Дукка» в «кольцо», тогда общая протяженность канатных дорог и трасс составит 127 километров. Что также решит время от времени возникающую сейчас проблему загруженности канатных дорог – в часы пик время ожидания в очереди составляет около 10 минут. Важным показателем перспектив курортной зоны является и высокий уровень возвратного туристического потока— он составляет около 60%.

Рассмотрели такой вариант привлечения стратегического инвестора как концессия.