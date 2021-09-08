О погоде на Ставрополье в ближайшие дни сообщили синоптики

На Ставрополье постепенно налаживается погода. Скоро в крае будет тепло, но ветрено. По данным синоптиков, сегодня, 8 сентября на Ставрополье воздух прогреется до 23 градусов. День будет преимущественно без осадков. Но может подняться сильный ставропольский ветер порывами до 18 м/с.

В ночь на 9 сентября температура опустится до 8 градусов. А днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов, преимущественно без осадков, ветер восточный 5−10 м/с, порывами до 14 м/с.

Напомним, что в Ставрополе на проспекте Кулакова из-за капремонта водопровода временно приостановят подачу воды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Водоканала.

Чтобы сократить возможные неудобства специалисты решили проводить работы ночью. Поэтому 8 сентября с 22:00 до 6 часов 9 сентября водоснабжение будет отключено от улицы Ленина, 470 до проспекта Кулакова, 12.