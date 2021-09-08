Символический ключ от Ставрополя вернулся на свое место

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Символический ключ от города вернулся на свое место – в Хоперскую палатку на Крепостной горе. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Новый символический знак изготовлен по старой технологии и ничем не отличается от своего предшественника.
Специалисты администрации Октябрьского района разместили дубликат ободка с ключом на барабане внутри палатки. Главный символ Ставрополя получит официальный статус в 2022 году.
Напомним, что сейчас идет разработка научно-проектной документации на проведение реконструкции военно-исторического памятника «Хоперская палатка». После реставрации в палатке установят новый ключ, который получит официальный статус символа города.
Ранее сайт stav.kp.ru писал, что полицейские задержали похитителей символического ключа от Ставрополя.
Правоохранители выяснили, что к исчезновению причастны трое парней, проживающих в селе Надежда. Во время обысков на территории дома этих молодых людей правоохранители обнаружили и части пропавшего имущества.
Злоумышленников доставили в отдел внутренних дел, где они пояснили, что не знали об исторической ценности похищенного, и хотели сдать все в пункт приема металлолома.