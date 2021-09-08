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Общество8 сентября 2021 11:50

Символический ключ от Ставрополя вернулся на свое место

Новый символический знак изготовлен по старой технологии и ничем не отличается от своего предшественника
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Символический ключ от города вернулся на свое место – в Хоперскую палатку на Крепостной горе. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Новый символический знак изготовлен по старой технологии и ничем не отличается от своего предшественника.

Специалисты администрации Октябрьского района разместили дубликат ободка с ключом на барабане внутри палатки. Главный символ Ставрополя получит официальный статус в 2022 году.

Напомним, что сейчас идет разработка научно-проектной документации на проведение реконструкции военно-исторического памятника «Хоперская палатка». После реставрации в палатке установят новый ключ, который получит официальный статус символа города.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что полицейские задержали похитителей символического ключа от Ставрополя.

Полицейские задержали похитителей символического ключа от Ставрополя

Правоохранители выяснили, что к исчезновению причастны трое парней, проживающих в селе Надежда. Во время обысков на территории дома этих молодых людей правоохранители обнаружили и части пропавшего имущества.

Злоумышленников доставили в отдел внутренних дел, где они пояснили, что не знали об исторической ценности похищенного, и хотели сдать все в пункт приема металлолома.