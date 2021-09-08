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Происшествия8 сентября 2021 13:14

Прокуратура проверит причины ДТП со ставропольскими студентами

Четыре человека пострадали
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка обстоятельств ДТП со ставропольскими студентами, которое случилось в 20 километрах от города Кропоткин. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, автобус со студентами не выдержал безопасное боковое расстояние со встречной машиной. После столкновения транспорт вылетел в кювет. В автобусе были 47 человек - один водитель и 46 студентов, которые ехали на фестиваль в Крым. Пострадали четыре человека.

- Прокуратурой Ставропольского края проводится проверка по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения при организации и осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом. В ходе проверки будут установлены причины, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия, а также будет дана оценка деятельности перевозчика, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.