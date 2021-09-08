Порядка 600 бригад «Россети Северный Кавказ» продолжают готовить электросетевой комплекс СКФО к сезону холодов

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» продолжают мероприятия программы технического обслуживания и ремонтов энергообъектов компании. Работы, которые проводят 597 бригад специалистов во всех субъектах СКФО, очень важны для повышения надежности энергоснабжения потребителей в период сезонных пиковых нагрузок осенью и зимой.

Практически во всех регионах Северного Кавказа энергетики работают с опережением графика. В целом основные физические объемы ремонтной программы за 8 месяцев выполнены на 108 %.

В числе ключевых мероприятий - комплексный ремонт линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Энергетиками уже отремонтировано порядка 1,5 тыс. км распределительных сетей напряжением 10-0,4 кВ, а также свыше 370 км воздушных линий высокого напряжения (35 кВ и выше).

С начала года энергокомпания уже направила на плановый ремонт энергообъектов свыше 1,3 млрд рублей. Напомним, финансирование программы технического обслуживания и ремонтов энергообъектов Группы «Россети Северный Кавказ» в текущем году составит порядка 2,6 млрд рублей - на 9,5 % больше прошлогодних вложений.