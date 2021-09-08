В Пятигорске на склоне горы Бештау распустились лотосы

Фото: vk.com/chudstav

В Пятигорске, на Монастырском озере, на склоне горы Бештау распустились лотосы, водяные лилии. Некоторые называют их кувшинками.

- Какая-то добрая душа посадила новый сорт водяной лилии. Небольшой, но яркий и удивительно красивый цветок пока красуется один среди бутонов, которые тоже обещают расцвести. Ну и, конечно, в очередной раз заставили застыть в немом восхищении удивительные бештаугорские лотосы, - пишет местная жительница, которая поднялась на Бештау, чтобы сделать красивые снимки.

Фото: vk.com/chudstav

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Монастырском озере, на горе Бештау активно цветет кувшинка. Каждый год туда устремляются сотни туристов.

Немало и тех, кто нагло срывает растения ради красивых фото. Напомним, что кувшинка белая числится в Красной книге Ставрополья и некоторых других регионов России. За ее сбор или порчу законодательством предусмотрены штрафные санкции.