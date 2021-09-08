Власти Кисловодска прокомментировали видео со стаей бездомных собак

Новость «КП-Ставрополь» про стаю бездомных собак в Кисловодске прокомментировали в администрации города. Мы опубликовали видео с бродячими животными - их больше десяти, снятое в центре Кисловодска. И указали, что местные жители обеспокоены тем, что собаки без присмотра могут наброситься на прохожих. В администрации города-курорта «КП» ответили, что для контроля численности безнадзорных животных в Кисловодске проводится программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Ее предложила российская зоозащитная общественность.

Предложения об усыплении собак не могут быть приняты, потому что на отлов с убийством «невостребованных особей» был наложен запрет.

- Единственным способом обращения с безнадзорными собаками является стерилизация и последующее возвращение особей, не проявляющих немотивированную агрессию с неснимаемой меткой в «прежнюю среду обитания», то есть, на улицу, - ответили в мэрии.

По вопросу отлова безнадзорных собак предложили обращаться в управление городского хозяйства по улице Куйбышева, 55. В заявлении надо подробно указать, где животные чаще находятся, желательно приложить фото.

- При необходимости сотрудники приюта связываются с заявителем для уточнения дополнительной информации, - добавили в администрации Кисловодска. - Хотелось бы обратиться к жителям нашего города, с призывом ответственно относится к своим домашним животным, не отпускать собак на самовыгул, проводить стерилизацию питомцев. Давайте будем ответственными за тех, кого приручили.