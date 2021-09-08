В Ставропольском крае за сутки прививку против COVID-19 сделали 4704 человека

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 7 сентября получили 671 554 человека. За сутки +2963 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Вторым компонентом в нашем крае привились уже 620 183 человека. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 4704 человек больше.

Остаток вакцины на 8 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 235 974 дозы, а по второму - 154 637 доз.

Количество людей 60+, получивших вакцину в регионе, составляет 195 916 человек, причем за сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе - 961 человек.