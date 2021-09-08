В Карачаево-Черкесии открылся новый Физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: сайт главы КЧР.

В честь празднования Дня республики и Дня города Черкесска в ауле Адыге-Хабль открылся новый ФОК «Сосруко». В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие зампредседателя правительства КЧР Хызыр Чеккуев, руководство районной администрации и сельского поселения, ветераны спорта и местные жители.

Выступая перед собравшимися, Хызыр Чеккуев сказал, что открытие объекта является значимым событием в жизни всего района, поскольку у детей теперь появится возможность полноценно заниматься в различных спортивных секциях в современных условиях, а также отметил, что за последние 10 лет по поручению главы КЧР по всему региону уже введено в эксплуатацию порядка сотни спортивных объектов.

- Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин, «физкультура и спорт прямо влияют на качество жизни людей, на их здоровье, профессиональный настрой и продолжительность жизни». В 2020 году численность жителей республики, занимающихся физической культурой и спортом, составила порядка 202 тыс. человек. К примеру, 10 лет назад у нас активно физической культурой и спортом занималось лишь 11% населения, это порядка 55 - 60 тысяч человек, - сказал ранее Рашид Темрезов в ходе своего выступления с докладом - посланием Народному Собранию (Парламенту) КЧР.

К собравшими на мероприятии обратился заслуженный работник физической культуры КЧР Ауэс Борсов. Он сказал, что для жителей не только аула, но и всего района новый спортивный объект стал настоящим подарком к празднику - Дню республики, а также отметил, что ветераны спорта, которым провели экскурсию перед открытием, были восхищены теми условиями, которые созданы для занятия детей в этом комплексе.

Церемония открытия нового спортивного объекта транслировалась по видеоконференцсвязи по прямому телемосту с Казанью в рамках Международного форума «Россия - спортивная держава». К телемосту поочередно подключались еще 12 регионов России, в которых также в этот день открылись 16 новых спортивных объектов. За ходом телемоста наблюдали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин.

Новый ФОК «Сосруко» получил имя легендарного богатыря нартского эпоса, ставшего символом физической силы и крепости духа. Это современное двухэтажное здание площадью порядка 1500 кв. метров с универсальным залом для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, гандбола; с залом для занятий единоборствами: борьбой, самбо и дзюдо и зоной для силовой подготовки. В комплексе также предусмотрены душевые, раздевалки, инвентарная, тренерская, медицинский кабинет, административные помещения.

Строительство спортивного объекта велось на территории парка аула в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни». Благодаря новому физкультурно-оздоровительному комплексу в Адыге-Хабле появятся новые секции по самым разным видам спорта.

Напомним, в 2020 году в Адыге-Хабльском районе в ауле Эрсакон было построено футбольное поле с искусственным покрытием, а в настоящий момент в ауле Адыге-Хабль напротив нового физкультурного комплекса также ведется строительство спортивной площадки ГТО.

В 2022 году в Карачаево-Черкесии будет начато строительство еще восьми новых физкультурно-оздоровительных комплексов в районах республики.