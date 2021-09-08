Россети» подключили новую «зеленую» электростанцию на Ставрополье

Фото: Россети.

Мощность Бондаревской ВЭС (проект компании «НоваВинд») составляет 120 МВт, что можно сравнить с месячным потреблением электроэнергии города с населением порядка 100 000 человек.

На площадке смонтировано 48 ветроустановок высотой 150 м каждая. Для подключения ВЭС энергетики «Россети Северный Кавказ» выполнили комплекс работ: установили на подстанциях 110 кВ «Ипатово» и «Светлоград» полукомплекты дифференциально-фазных защит, чтобы уберечь оборудование от всех видов повреждений; построили две воздушные линии 110 кВ общей протяженностью порядка 12 км.

Также проект предусматривал строительство на площадке заявителя распредустройств 110 и 35 кВ с двумя силовыми трансформаторами (63 МВА каждый).

Ставропольский край входит в число лидеров по темпам роста ВИЭ. В прошлом году здесь начала работу крупнейшая действующая ветроэлектростанция России - Кочубеевская ВЭС (210 МВт). «Россети» подключили объект к Единой национальной электрической сети.

Сейчас на территории региона строятся еще две ВЭС - Медвеженская и Берестовская - общей мощностью 120 МВт.