«Россети Северный Кавказ» за два месяца выявили в КБР более 4,6 тысячи незаконных подвесов на опоры ЛЭП

Фото: Россети.

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» в июле и августе текущего года провели рейды по выявлению незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), рекламных конструкций, приборов уличного освещения, оборудования связи и камер видеонаблюдения на опоры воздушных линий электропередачи.

Проверки прошли в Лескенском, Черекском, Зольском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии. Итогом контрольных мероприятий стала фиксация более 4,6 тысячи точек несанкционированного подвеса ВОЛС, 20 камер видеонаблюдения, двух громкоговорителей, более 50 объектов наружной рекламы. Как правило, собственниками большинства ВОЛС являются поставщики услуг оптоволоконной интернет-связи.

По результатам рейдов четырем провайдерам направлены предписания о необходимости получения технических условий для размещения объектов на опорах и заключения договоров. Параллельно материалы рейдовых мероприятий направлены в органы внутренних дел для принятия решений о возбуждении уголовных дел по факту нанесения ущерба электросетевой компании.

Незаконные подвесы, по которым специалистам не удалось установить собственников, подлежат демонтажу. При этом энергокомпания будет вынуждена отвлекать оперативный персонал от планового ремонта электросетей, а также осуществлять дополнительные внеплановые отключения для обеспечения безопасности специалистов, выполняющих работы по демонтажу.

Специалисты подчеркивают, что несанкционированный подвес стороннего оборудования на объекты электросетевого хозяйства без предварительного согласования с энергетиками ставит под угрозу энергоснабжение целых районов. Это затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи, усложняя подъем и доступ электромонтеров к оборудованию.

Кроме того, размещение сторонних объектов на опорах воздушных линий без учёта технических параметров электрических сетей, проектной документации и с привлечением неквалифицированных специалистов может привести к несчастным случаям.