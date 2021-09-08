На Ставрополье трассу заблокировал водитель ГАЗели, въехавший в ограждение

В ДТП никто не пострадал. Фото: Госавтоинспекция СК

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила о ДТП на трассе "Кавказ", в Минераловодском муниципалитете. Водитель ГАЗели врезался в ограждение, после чего машина загорелась.

- Водитель не пострадал. В 18 часов возгорание ликвидировано. Движение в направлении Невинномысска пока затруднено, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором погибли три пассажира микроавтобуса. В Кабардино-Балкарии на ремонтируемом участке федеральной трассы "Прохладный - Эльбрус" столкнулись пассажирская ГАЗель и "Toyota Camry".