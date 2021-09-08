В Александровском округе Ставрополья в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок

Спасатели уже прибыли на место происшествия. Фото: МЧС СК

В МЧС Ставропольского края сообщили, что в Александровском муниципалитете регионе в автокатастрофе погибли два человек, один ребенок пострадал. Столкнулись грузовик и легковушка.

- В результате ДТП пострадало 3 человека, (в том числе 1 ребенок), из них 2 человека погибло. 15 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП в Минераловодском городском округе. Водитель не заметил ограждение и влетел в ограждение, тем самым заблокировав участок трассы "Кавказ".