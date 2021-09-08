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Происшествия8 сентября 2021 23:32

Прокуратура Ставрополья начала проверку после ДТП с двумя погибшими

Из всех пострадавших выжил только ребенок
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В прокуратуре Ставрополья сообщили о начале проверки по факту ДТП в Александровском муниципалитете региона. В аварии было 3 пострадавших, двое взрослых погибли, один ребенок попал в больницу.

- По предварительной информации сегодня 08.09.2021 на автодороге «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды» легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии два человека погибли, малолетняя пострадала и в настоящее время находится в медицинском учреждении, - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники прокуратуры поймут, что стало причиной ДТП, а также установят все обстоятельства произошедшего.