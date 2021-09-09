На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 358 человек

На Ставрополье за сутки количество выздоровевших увеличилось на 210 и в целом составляет уже 63 772 человека. Однако число заболевших тоже выросло, есть новые смертельные исходы. За вчерашний день скончались 20 человек, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.

- Соболезную родным скончавшихся, - обратился губернатор к жителям региона.

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 358 человек. Число зараженных в крае достигло 78434.

- Защитить здоровье - свое и близких - поможет вакцинация против коронавируса. Такую прививку в крае сделали уже более 674 тысяч человек. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к ставропольцам.