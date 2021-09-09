В Изобильном в аварии пострадали 5 человек

Инцидент произошел 8 сентября, около 21:30, на улице Доватора в Изобильном. Там водитель автомобиля Форд Фокус не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

С тяжелыми травмами и переломами в больницу доставили 44-летнего водителя и 4 пассажиров, в том числе 17-летнюю девушку и 10-летнюю школьницу.

Все участники ДТП – жители Изобильненского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

У водителя при госпитализации произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.