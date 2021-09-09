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Происшествия9 сентября 2021 14:35

На Ставрополье прокуратура начала проверку по факту незаконно вырубленных деревьев на сумму 26 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Прокуратура Степновского района провела проверку исполнения требований природоохранного законодательства.

Выяснилось, что работники «Стававтодор» произвели незаконное уничтожение до степени прекращения роста сырорастущих деревьев акации в количестве 858 штук. Размер причиненного вреда составил более 25,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Расследование уголовного дела находится на особом контроле в прокуратуре края.

Напомним, в Степновском округе в придорожной защитной лесополосе уничтожили 858 деревьев. Сумма ущерба составила почти 26 миллионов рублей. Всю информацию передали в отдел МВД России по Степновскому району для принятия соответствующих мер.