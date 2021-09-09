На Ставрополье прокуратура начала проверку по факту незаконно вырубленных деревьев на сумму 26 млн рублей

Прокуратура Степновского района провела проверку исполнения требований природоохранного законодательства.

Выяснилось, что работники «Стававтодор» произвели незаконное уничтожение до степени прекращения роста сырорастущих деревьев акации в количестве 858 штук. Размер причиненного вреда составил более 25,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Расследование уголовного дела находится на особом контроле в прокуратуре края.

Напомним, в Степновском округе в придорожной защитной лесополосе уничтожили 858 деревьев. Сумма ущерба составила почти 26 миллионов рублей. Всю информацию передали в отдел МВД России по Степновскому району для принятия соответствующих мер.