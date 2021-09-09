В Ставрополе по просьбам жильцов раньше срока заменят лифт в многоэтажке

К министру ЖКХ края обратились двое жителей краевого центра. Одно обращение касалось необходимости замены лифта в многоэтажке в Ставрополе по адресу: ул. Ленина, д.74/17. Одноподъездная 16-этажная «свечка» была построена в 1989 году.

Соответственно, срок службы лифтового оборудования уже почти исчерпан и может быть остановлен «по возрасту» в ближайшее время. При этом в краевой программе капремонта срок замены этого лифта определен на 2026-2028 годы.

По словам жителей дома, основной контингент собственников – пенсионеры, работающий подъемник для них – это связь с внешним миром.

Поэтому заявители попросили рассмотреть возможность заменить лифт раньше установленных программой сроков.

Роман Марченко согласился, что ситуация действительно непростая и поручил специалистам министерства при формировании краткосрочного плана капремонта проработать включение работ по замене лифта в этом доме на 2023 год.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в домах региона в 2020 году планируют поменять 411 лифтов. Региональное министерство ЖКХ подготовит графики замены лифтов в многоэтажках. Сроки замены подъемников должны соответствовать нормативам.