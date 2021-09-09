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Общество9 сентября 2021 16:16

В Труновском округе новое качественное покрытие получили три участка дорог

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта БКД в регионе планируется отремонтировать более 107 км дорожного полотна на 45 участках
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Новое качественное покрытие получили три участка дорог в Труновском округе. В общей сложности, 8 километров дорожного полотна с разметкой и дорожными знаками отремонтировано на подъезде к селу Новая Кугульта от дорог «Безопасное – Подлесное» и «Труновское – Ключевское», а также на центральной автодороге хутора Невдахин. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта БКД в регионе планируется отремонтировать более 107 км дорожного полотна на 45 участках. На 24 из них ремонт уже полностью завершен.

Ранее «КП» писала, что в одном из микрорайонов Пятигорска появились предупреждающие надписи для пешеходов.

Используя трафарет и яркую краску, общественники, юные спортсмены и сотрудники Госавтоинспекции привлекли внимание к безопасности перехода проезжей части вблизи нескольких «зебр».