Полиция Ставрополья нашла грузовик виновника ДТП, в котором погибли два человека

В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что нашли грузовик, водитель которого устроил смертельное ДТП в Александровском округе. Мужчина дает показания в полиции.

- Розыскные мероприятия проводились всю ночь. Был установлен регистрационный знак грузового транспортного средства и личность водителя. Им оказался 44-летний житель Георгиевского городского округа, который пояснил, что в пути, как он решил, у него произошла разгерметизация колеса на прицепе. Так как дорога шла в гору, останавливаться он не стал, продолжил движение. О том, что произошло ДТП, он, якобы, не знал, - сказано в сообщении.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об этой автокатастрофе. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и легковушка, в которое были двое взрослых и 10-летний ребенок. Выжил только ребенок, его госпитализировали в больницу.

Прокуратура вместе с МВД уже начали проверку. Водитель грузовика может пройти как минимум по статье "оставление места ДТП, участником которого он являлся".