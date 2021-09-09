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Общество9 сентября 2021 23:14

На Ставрополье за полгода умерло 18 тысяч человек, родилось - 12 тысяч

Естественная убыль населения составила 6 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба Северо-Кавказстата дала статистику по численности населения Ставропольского края в период с января по июнь 2021 года. По данным ведомства, за полгода в регионе скончались 18928 человек, при этом на свет появилось 12779 малышей.

- Численность населения края на 1 июля 2021 года составила, по оценке, 2785,4 тыс. человек. В январе-июне отмечается естественная убыль населения 6149 человек и миграционный отток населения 1239 человек, - сказано в сообщении ведомства.

Также стало известно, что на 1000 новых браков приходится 950 разводов. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, насколько выросла средняя оплата труда в Ставропольском крае и как сильно она отличается от реальных зарплат.