Нина из «Кавказской пленницы» провела в Пятигорске встречу со школьниками

В Пятигорске актриса театра и кино Наталья Варлей провела творческую встречу со школьниками в рамках «Осеннего культурного марафона».

Героиня встречи поделилась с юными пятигорчанами, что ей не очень приятно, когда ее ассоциируют именно с ролью Нины из «Кавказской пленницы».

По ее словам, в биографии актрисы есть и много других ярких ролей.

Ранее в рамках «Осеннего культурного марафона» на ставропольском курорте организовали встречу и с лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым.

Артист ответил на 100 вопросов местных школьников. Группа «Несчастный случай» запомнилась слушателям хитами: «Что ты имела», «Генералы песчаных карьеров», «Овощное танго» и «Если б не было тебя».