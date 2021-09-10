Школьники Ставрополья на связи: «КП» выяснила, какие телефоны выбрали родители для учеников

Новый учебный год в ставропольских школах пройдет в очном формате. За парты 1 сентября сели порядка 300 тысяч школьников региона. В августе родители были озадачены не только покупкой канцелярских принадлежностей, но и приобретением телефона для ученика. Эксперты телекома проанализировали продажи смартфонов накануне учебного года.

На Ставрополье родители отдавали предпочтение надежным и практичным моделям. Традиционно накануне 1 сентября растут продажи бюджетных смартфонов. Как правило это первый телефон в жизни первоклассника или новый девайс для ученика постарше. В этом году активность покупателей была даже выше обычной - в августе по сравнению с прошлым годом ставропольцы купили в 1,5 раза больше телефонов в онлайн и офлайн-каналах продаж. Такие данные приводит МегаФон.

Топ брендов смартфонов среди школьников региона 2021 года:

- лидер рейтинга китайский производитель Xiaomi – на него приходится 29,5 % продаж;

- на втором месте бренд ZTE тоже из Поднебесной – 22,5 %;

- третью строчку поделили американский Apple и корейский Samsung – по 14,5 % на каждого.

При этом рейтинг отдельных моделей смартфонов для учеников выглядит немного иначе:

1. ZTE Blade A31 Lite;

2. Xiaomi Redmi 9 и Redmi 9А;

3. Apple iPhone 11;

4. Xiaomi Redmi Note 9;

5. Samsung Galaxy A12.

Средняя стоимость смартфона, купленного в крае накануне 1 сентября, в этом году составила 19 840 рублей.

- При выборе гаджета для школы родители поставили на первое место практичность, надежность, а также функциональность. Для современного ученика смартфон – не только средство связи, но и удобный инструмент обучения и развития. Особенно это стало заметно в ходе дистанционного обучения в школах региона весной 2020 года. Но и сейчас, когда школьники сели за парты, без умного телефона никак. Он и расписание уроков напомнит, и подскажет, когда придет следующий троллейбус, - комментирует Зарема Дайдуллина, руководитель по коммерции Кавказского филиала МегаФон Ритейл.

В канале онлайн-продаж лидируют смартфоны премиум сегмента. На Apple приходится более половины от общего числа реализованных в интернет-магазине МегаФона гаджетов, Samsung – 17 %, Xiaomi – 15 %. Остальные девайсы различных китайских брендов суммарно дают не более 12 % продаж.