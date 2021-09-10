В Ставропольском крае подорожала икра лососевых рыб, кальмары и филе сельди соленое

В группе рыбопродуктов подорожала икра лососевых рыб, отечественная на 6,6%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 2,7%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 2,4%, кальмары мороженые – на 2,3%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) – на 2,2%, рыба мороженая неразделанная – на 1,5%, филе сельди соленое – на 1,0 процента.

Цены снизились на рыбу живую и охлажденную на 3,2%, сельдь соленую – на 2,0%, филе рыбное – на 1,2%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 1,0%, креветки мороженые неразделанные – на 0,9%, консервы рыбные в томатном соусе – на 0,5 процента.

«КП-Ставрополь» приводит средние потребительские цены на товары на 6 сентября 2021 года. Рыба мороженая неразделанная – 205 рублей за 1 кг, яйца куриные, 10 штук – 61 рубль, творог жирный – 349 рублей за 1 кг.