На Ставрополье за 2021 год вступило в брак более 9 тысяч пар

На Ставрополье за 8 месяцев 2021 года вступили в брак более 9 тысяч пар. 700 из которых - один из супругов является жителем другого региона.

Повышенному интересу к Ставрополью есть объяснение. Кроме красот, в регионе в течение нескольких последних лет капитально отремонтировали более половины помещений отделов ЗАГС.

Молодожены могут выбирать среди нескольких десятков залов торжественных регистраций. Особое место среди них занимает зал регионального управления ЗАГС с недавно отремонтированными витражными окнами и лестницей.

Не менее популярны у будущих семейных пар открытая летняя «Беседка счастья» у отдела ЗАГС Ставрополя, а также залы музеев «Россия - моя история» в краевой столице и Пятигорске.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье в «красивую дату» 12.02.2021 заключили брак 100 пар.

Всего красивые даты 2021 года (20.02.2021, 03.03.2021, 05.05.2021, 07.07.2021, 21.08.2021, 21.10.2021, 21.12.2021) благодаря возможности подавать заявление за год до свадьбы уже выбрали 400 пар.

В прошлом году «красивые даты» для регистрации брака выбрали более 1000 пар. Больше всего их было в феврале (02.02.2020, 14.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020). В эти дни сочетались браком почти 500 пар.