Рашид Темрезов вручил ключи от 11 школьных автобусов и 17 карет скорой помощи представителям городов и районов республики

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вместе с председателем Народного Собрания (Парламента) КЧР Александром Ивановым вручил ключи представителям ЛПУ и образовательных организаций. Современные специализированные автомобили будут направлены как в города, так и в отделенные сельские учреждения республики.

В течение 5 лет по сложившейся традиции республика обновляет и пополняет спецавтотранспортом автопарк школ и медучреждений региона. За это время приобретены 131 школьный автобус и 73 автомобиля скорой помощи.

- На сегодняшний день, парк обновился на 40%, будем и дальше работать над этим, - сказал Рашид Темрезов представителям республиканских СМИ.

Он отметил, что развитие здравоохранения и образования - одно из самых важных приоритетных направлений для руководства республики.

- В Карачаево-Черкесии построены и строятся школы и детские сады. В то же время имеется много школ и дошкольных учреждений, где необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт. К 2024 году в республике пройдет реконструкция 56 школ в Карачаево-Черкесии! Параллельно будем ремонтировать и детские сады, где назрела такая необходимость, - пообещал руководитель региона.

По словам Александра Иванова, "очень важно, чтобы дети получали образование в комфортных современных и достойных условиях".

Отметим, подвоз детей в республике осуществляет 129 образовательных организаций. Ежегодно до школы и обратно домой на школьных автобусах добирается более 5,5 тыс. учащихся. Благодаря полученному автотранспорту, расширяется география поездок школьников - у них появится возможность чаще принимать участие в образовательных, культурных, патриотических, спортивных и многих других мероприятиях как на территории республики, так и за ее пределами.

Современные автомобили для скорой помощи также оснащены высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое позволяет проводить в том числе и вакцинацию населения.