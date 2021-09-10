На Ставрополье стало на 10% меньше алкоголиков

Ставрополье не входит в число регионов, где злоупотребляют алкоголем. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за последние три года на 10% сократилось число людей, страдающих алкоголизмом. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали специалисты краевого клинического наркологического диспансера.

- За последние три года на Ставрополье число заболеваний алкоголизмом снизилось на 10%, а в целом по стране показатель уменьшился примерно на 4%, - рассказала Наталья Быкова, заведующая организационно-методическим консультативным отделом краевого наркодиспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Ставропольского края.

По словам специалиста, Ставрополье относится к числу регионов, где алкоголизм не сильно распространен, но проблема алкоголизма все равно остается актуальной.

Ставропольцы отдают предпочтение крепкому алкоголю. Такой тип употребления спиртного называется «северным».

Это большая проблема, так как крепкие напитки быстро вызывают привыкание к постоянному поступлению алкоголя в организм и формированию зависимости, - пояснила Наталья Быкова в эфире радио «Комсомольская правда - Ставрополь».

Полный выпуск программы можно послушать здесь.