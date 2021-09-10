«Россети Северный Кавказ»: риск остаться без света побуждает ставропольцев рассчитываться с долгами до отключений

Фото: Россети.

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» регулярно выполняют заявки на отключение неплательщиков, поступающие от энергосбытовой компании региона.

Стоит отметить, что в Ставропольском крае всё больше должников предпочитают погашать долги за потребленную электроэнергию в добровольном порядке, чтобы избежать риска введения ограничения электроснабжения. Так, в августе текущего года без электроэнергии за долги остались лишь 189 потребителей из категории физических лиц и 17 потребителей - юридических лиц. Эти 206 должников составили всего 3,89 % от 5291 заявки на введение режима ограниченного потребления, поступившей в филиал «Ставропольэнерго» от краевого энергосбыта.

После предупреждений энергетиков о предстоящем отключении более 96 % (5085) жителей Ставрополья в добровольном порядке погасили имеющуюся задолженность за электроэнергию. Основная часть из них - жители Георгиевского, Новопавловского, Курского и Предгорного районов края. За указанный период полностью рассчитались по долгам и юридические лица в Апанасенковском, Благодарненском, Ипатовском, Петровском и Туркменском районах Ставрополья.

Важно отметить, что своевременная оплата счетов за электроэнергию для потребителей экономически выгодна, так как позволяет избежать дополнительных расходов за услуги сетевой компании по повторному подключению к линии электропередачи ранее отключенных должников.

- Ограничение режима энергопотребления для энергетиков - вынужденная мера, когда иные механизмы взаимодействия на должников не действуют. Получаемые компанией средства за услуги по передаче энергоресурса являются основным источником финансирования производственных программ. Следовательно, неплатежи влекут за собой сокращение объема ремонтов и модернизации оборудования. А от этого напрямую зависит надёжность энергоснабжения всего региона, - отмечают специалисты компании.