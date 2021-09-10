Матери из Северной Осетии предъявили обвинение за попытку утопить сына в реке

В пятницу, 10 сентября, 39-летней матери из Кировского района Северной Осетии предъявили обвинение по делу о покушении на убийство малолетнего ребенка.

Собственного 9-лентего сына 1 сентября 2021 года женщина пыталась утопить в реке. После ссоры с мужем мать привела к пойме Терека троих своих детей и одного из них бросила в воду с обрыва. Мальчик выжил благодаря 11-летниму брату, который побежал искать помощи и привел к реке проезжавшего мимо на автомобиле мужчину.

Самому младшему ребенку 3 года. Женщина была после этого задержана и помещена решением суда под стражу.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в пресс-службе СУ СКР по РСО-Алания.