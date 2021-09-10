СК Дагестана завел уголовные дела на мертвых боевиков

В пресс-службе СК Дагестана сообщили, что ведомство возбудило уголовные дела сразу по трем статьям против двух боевиков, которые открыли огонь по сотрудникам правопорядка.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что В ночь на 10 сентября во время оперативно-розыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, планировавших совершить преступления террористической направленности, органы безопасности в лесном массиве Буйнакского района Дагестана обнаружили двух вооруженных бандитов.

Они не сложили оружие и вступили в бой. Их нейтрализовали.

- В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты различное автоматическое огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и готовое к применению самодельное взрывное устройство, - сказано в сообщении.