Губернатор Ставрополья объяснил, зачем людям нужны коррупционные скандалы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 10 сентября в Москве обсудил вопросы противодействия коррупции. По его словам, жителям региона очень нужны коррупционные скандалы.

Если власть показывает процесс борьбы с подобными противоправными действиями, она укрепляет доверие местных жителей. Если же "умалчивать" коррупционные скандалы, население не сможет понять, кому верить, а кому - нет.

- Людям важно видеть, что мы ничего не скрываем и боремся с любыми проявлениями коррупции – совместно с правоохранительными органами. Неприкасаемых у нас нет, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что суд начал рассматривать дело известного коррупционера Ставрополья Александра Золотарева. Он является бывшим зампредседателем правительства края. Согласно данным суда, Золотарев заработал 64 270 750 рублей. Один из бизнесменов дал ему взятку прицепом, стоимость которого - 360 тысяч рублей. Бывшему чиновнику вменяют пять эпизодов взяточничества и подстрекательство к совершению преступления.