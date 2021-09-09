Бывшему зампреду правительства Ставрополья Золотареву дали взятку прицепом

Зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев

Промышленный районный суд Ставрополя раскрыл точную сумму взяток, фигурирующих в деле бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. И ущерб, который нанес его коллега.

Согласно данным суда, Золотарев заработал 64 270 750 рублей. Один из бизнесменов дал ему взятку прицепом, стоимость которого - 360 тысяч рублей. Бывшему чиновнику вменяют пять эпизодов взяточничества и подстрекательство к совершению преступления.

- Следствие установило, что он покровительствовал подчиненному ему министру и подстрекал к превышению должностных полномочий при вводе объектов, - пояснял источник "КП-Ставрополь".

Речь идет о бывшем министре строительства Ставрополья Алексее Когарлыцком и его заместителе Иване Якимове. Чиновники курировали строительство ряда медицинских учреждений в регионе, среди которых, к примеру, онкодиспансер в Ставрополе. Якимов принимал результаты работ, а Когарлыцкий договаривался о сумме взяток, за что против экс-министра возбудили семь уголовных дел. Его заместителю инкриминируют только превышение должностных полномочий.

- Преступные действия Я. (Якимова - Прим.) повлекли существенное нарушение прав и законных интересов организации в виде причинения вреда имуществу на общую сумму неоплаченных строительных работ в 19 922 665 рублей и четырех копеек, - сообщает пресс-служба Промышленного районного суда Ставрополя.

Дела Золотарев и Якимов идут в одном производстве. В начале сентября 2021 года суд начал рассматривать материалы, уже дважды были отложены судебные заседания из-за неявки защитника либо других участников процесса.

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