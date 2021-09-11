В Пятигорске МВД проверит видеозаявление девушки об изнасиловании экс-мужем

В сети 11 сентября появилось видео, где молодая жительница Пятигорска жалуется, что ее насиловал и избивал бывший муж.

По ее словам, она пыталась писать заявления и обращаться к правоохранителям, но не удалось добиться справедливости. В сети некоторые подписчики не поверили истории этой девушки.

Кто-то решил, что таком образом, героиня ролика хочет отомстить своему бывшему возлюбленному. Так это или нет, предстоит выяснить правоохранительным органам:

- По фактам, изложенным в публикуемых девушкой видеозаписях, начальником Отдела полиции города Пятигорска назначено проведение дополнительной проверки. Участковые уполномоченные полиции установят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.