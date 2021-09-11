В Ставрополе школе № 3 присвоили имя выпускника – героя ВОВ

В Ставрополе школе № 3 присвоили имя героя Великой Отечественной войны Леонида Севрюкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Герой Советского Союза, летчик-истребитель Севрюков окончил школу в краевой столице. Он родился 2 апреля 1922 года в Ставрополе в семье колхозного бригадира.

Он совершил 151 боевой вылет, сбил четыре вражеских самолета. А в апреле 1942 года, защищая Новороссийск, сбил два вражеских бомбардировщика. Один протаранил ценой собственно жизни.

В Ставрополе бережно хранят память о героическом земляке. Именем Леонида Севрюкова названа одна из улиц в 204 квартале краевого центра.

Напомним, имена выдающихся земляков, многое сделавших как для края, так и для России в целом, присвоены новым улицам в Промышленном районе Ставрополя.

Так, в краевом центре появятся улицы Гавриила Чередника, Николая Голодникова, Григория Ореховского и Александра Горчакова.