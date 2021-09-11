Президент России вручил олимпийскому чемпиону Заурбеку Сидакову орден Дружбы

Президент России Владимир Путин 11 сентября в зале Кремля вручил олимпийскому чемпиону Заурбеку Сидакову орден Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Северной Осетии.

Там же добавили, что торжественная церемония проходила в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства лично вручил награды золотым медалистам Олимпиады в Токио. Ранее Владимир Путин подписал указы о награждении орденом Дружбы Олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» Аслана Карцева и Мадину Таймазову, а Артура Найфонова «За заслуги перед Отечеством I I степени».

- Горд получить из рук президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина орден Дружбы. Теперь мы – друзья (орфография и пунктуация автора сохранены), - написал спортсмен на своей странице в Инстаграм.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что золото Олимпиады в Токио-2020 по вольной борьбе в категории до 74 кг взял Заурбек Сидаков. В 1/8 российский спортсмен разгромил Аугусто Мидана со счетом 12:2, представлявшим Гвинею-Бисау. Затем уверенно победил Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана (13:6) и досрочно со счетом 11:0 - Данияра Кайсанова из Казахстана.