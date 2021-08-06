Автопробег и стол на две тысячи гостей: как в Осетии встретят олимпийца Заурбека Сидакова

Россиянин выступил в категории до 74 кг Фото: REUTERS

Золото Олимпиады в Токио-2020 по вольной борьбе в категории до 74 кг взял Заурбек Сидаков. В 1/8 российский спортсмен разгромил Аугусто Мидана со счетом 12:2, представлявшим Гвинею-Бисау. Затем уверенно победил Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана (13:6) и досрочно со счетом 11:0 - Данияра Кайсанова из Казахстана.

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В финале противником Сидакова стал аварец Магомедхабиб Кадимагомедов. Он родился в Дагестане и тренировался в махачкалинской спортивной школе, но на Олимпийских играх выступал за Белоруссию. Со счетом 7:0 Заурбек взял над ним верх.

Личный тренер прокомментировал сайту stav.kp.ru результат Сидакова следующим образом: «У нас в Осетии серебро и бронзу не любят». От Заурбека на родине ждали только золото. - Три ночи не спал! Волновался. Такого сильного борца в финале обыграл! Конечно, я доволен, - сказал Эльбрус Дудаев.

В республике, с его слов, готовятся устроить «пир на весь мир» с автопробегом и пышным банкетом.

- Когда чемпионат мира выиграл в первый раз, 700 человек пригласил отпраздновать (!). А сейчас, я не знаю даже - позовем полторы или две тысячи! - делится тренер борца. - Есть большие залы в ресторанах, но мы традиционно отмечаем дома. Ставим палатки на улице, и все вместе молимся, радуемся.

Фото: zaurbek_sidakov

По воспоминаниям тренера, еще ребенком Сидаков отличался от других его учеников большим трудолюбием и упорством. Хотя путь к триумфу был не без поражений.

- Первые соревнования проиграл. Ему дали лишь утешительную грамоту «За волю к победе». Он ее хранит до сих пор. Проигрывал и выигрывал. По юношам вообще ничего не показал, а позже на молодежном турнире всех победил. Травмы были, но Заурбек терпел и лечился, - вспоминает Дудаев.

По словам другого личного тренера борца, Тотраза Арчегова, после теракта в Беслане почти всех воспитанников школы по вольной борьбе родители боялись отпускать из дома. Поэтому Заурбек бросил борьбу на два года. Тем более, что жил он в селе Зильги в 10 км от Беслана и на тренировки добирался на маршрутке или пешком. Тотраз Борисович говорит, ему приходилось обзванивать семьи и уговаривать приводить учеников в секцию.

Фото: zaurbek_sidakov

- До теракта в детской группе насчитывалось 150 учеников. Хотя зал был размером 10 на 20 метров, всего два неполных ковра. После захвата в лучшем случае 30 детей ходили. Многие погибли. Несколько лет на улице и у мест скопления людей дежурила милиция. Некоторые родители так и не сумели перебороть страх и разрешить сыновьям посещать секцию. Артур Найфонов и Заурбек Сидаков борьбу не бросили. Артур взял бронзу, Заурбек - золото. Они это заслужили, - считает Арчегов.

Напомним, что вольник Артур Найфонов 5 августа выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 86 кг. Но мама победу сына не смогла увидеть. Светлана Найфонова погибла 17 лет назад в захваченной боевиками первой школе Беслана, спасая первоклассника Артура и 10-летнюю дочь Сабину. Заурбеку Сидакову тогда было 8 лет, он покинул школу до начала трагических событий.

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