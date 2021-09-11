На Ставрополье 11 сентября три города отмечают дни рождения без массовых мероприятий

В Кисловодске, Буденновске и Пятигорске 11 сентября отмечают дни городов. Об успехах в экономическом и социальном развитии каждого из городов рассказал губернатор Ставрополья. Владимир Владимиров подчеркнул, что важный вклад в это вносят сами горожане.

- Буденновский округ играет ключевую роль в развитии Ставрополья. Это мощный промышленный центр, опорная территория в решении масштабных задач экономического и социального роста, - написал глава региона на своей странице в сети;

Поздравил также губернатор и жителей Пятигорска с днем города:

- Здесь интересно отдыхать, учиться, работать и просто жить. В этот знаменательный день желаю Пятигорску мира и добра, а всем его жителям – здоровья, успехов и отличного настроения!

11 сентября свой день рождения также отмечает ставропольский курорт Кисловодск:

- Сегодня в Кисловодске развивается санаторно-курортная инфраструктура, появляются новые благоустроенные территории, внедряются новые курортные сервисы. Желаю здоровья, благополучия и мира всем горожанам и гостям замечательного курорта Ставрополья! – написал Владимиров на своей странице в сети.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году на Ставрополье приняли решение отказаться от массовых мероприятий, посвященных празднованию дней городов и округов нашего края.

Вместо этого глава региона поручил краевым Минздраву и Минфину подготовить предложения по направлению сэкономленных денег на поддержку и лечение детей с сахарным диабетом.