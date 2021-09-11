В Георгиевске прокуратура начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом, где пострадал водитель

Инцидент произошел вечером 11 сентября, в Георгиевске. Там столкнулись маршрутный микроавтобус и легковушка. Перевернулась маршрутка. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, авария произошла вечером на перекрестке улиц Арсенальная — Лермонтова. По предварительным данным, этот микроавтобус оказался рейсовый. Он ехал по маршруту Краснодар-Моздок.

Пострадал водитель маршрутки. Его с травмами доставили в Георгиевскую районную больницу. Врачи оказывает ему всю необходимую помощь. Движение не перекрывалось, подробности инцидента уточняются.

- По данному факту Георгиевской межрайонной прокуратурой организована проверка в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении.