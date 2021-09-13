В Ставрополе закончился масштабный ремонт улицы Биологической

В краевом центре по дорожному нацпроекту отремонтировали улицу Биологическую. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Там же и рассказали, что

привели в порядок участок от Серова до Горной, его длина составляет 940 метров. Также там специалисты заменили асфальтобетонное покрытие.

Помимо этого, нанесли разметку и установили бордюры, так как в некоторых частях дороги их не было совсем. Также были отремонтированы тротуары.

В рамках проекта поставили новые остановочные павильоны. Всего в этом году по нацпроекту проведут ремонт 15 километров дороги.

Напомним, в краевом центре приступили к ремонту нескольких магистралей. Они проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, на улице Перспективной сейчас работают над благоустройством сети дождевой канализации с врезкой в существующую сеть по проспекту Российскому.