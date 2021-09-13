В Ставрополе на улицах появилось 40 информационных табличек о героях Советского Союза

В краевом центре успешно реализовали региональный проект Российского военно-исторического общества «Улица Героя». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на одноименных улицах разместили информационные таблички с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Так, например, на доме по адресу Гагарина, 18, разместили информационную табличку с именем Юрия Гагарина.

На улице Космодемьянской, 19А – табличка с именем Зои Анатольевны. Эта первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Второй мировой войны.

Теперь информационные таблички станут неотъемлемой частью улиц имен Героев Советского Союза.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в краевом центре по дорожному нацпроекту отремонтировали улицу Биологическую. Там привели в порядок участок от Серова до Горной, его длина составляет 940 метров.

Также там специалисты заменили асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, нанесли разметку и установили бордюры, так как в некоторых частях дороги их не было совсем. Также были отремонтированы тротуары.