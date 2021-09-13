На Ставрополье остаток вакцины на 13 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 246724 дозы

Остаток вакцины на 13 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 246724 дозы, а по второму 160563 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 199761 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 402 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Напомним, на Ставрополье вакцинацию против COVID-19 уже более 61% сотрудников избирательных комиссий. В ближайшие дни пройти вакцинацию планируют еще 3,5 тысячи человек.