В Ставропольском крае 199761 человек 60+ получили вакцину от COVID-19

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 12 сентября получили 681804 человека. За сутки +850 человек.

Вторым компонентом в нашем крае привились уже 635257 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1148 человек больше.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 199761 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 402 человека.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что остаток вакцины на 13 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 246724 дозы, а по второму 160563 дозы.

На вакцинацию через интернет за весь период пандемии записались 57161 жителей края. За последние 24 часа на прививку от коронавируса записались 189 человек.