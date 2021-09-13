Президент России наградил паралимпийцев из Пятигорска

Два спортсмена из Пятигорска указом президента России удостоены высоких государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Так, волейболист Ярослав Подлесных, завоевавший серебро Олимпийских игр в Токио, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», Евгения Галактионова — бронзовый призер Паралимпиады в толкании ядра, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Кстати, Евгения Галактионова и Ярослав Подлесных в этом году стали обладателями почетного титула «Человек года» в номинации «Спорт».

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что президент России Владимир Путин 11 сентября в зале Кремля вручил олимпийскому чемпиону Заурбеку Сидакову орден Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Северной Осетии.

Там же добавили, что торжественная церемония проходила в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства лично вручил награды золотым медалистам Олимпиады в Токио. Ранее Владимир Путин подписал указы о награждении орденом Дружбы Олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» Аслана Карцева и Мадину Таймазову, а Артура Найфонова «За заслуги перед Отечеством I I степени».