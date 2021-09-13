«Читай-город» активно открывает книжные в Дагестане

Фото: "Читай-город".

Первый «Читай-город» открылся в Махачкале в июле этого года и сразу стал популярным. Сюда с удовольствием приходят люди разных возрастов приобретать любимые книги, знакомиться с новинками, открывать для себя что-то интересное. Возможно, Расул Гамзатов имел в виду именно это, когда сказал, что «людям жаждать этой жажды, покуда вертится Земля» - ведь книги делают нашу жизнь насыщенной и эмоциональной.

В «Читай-городе» богатая коллекция классики, художественная, детская и деловая литература, учебные пособия и книги на иностранных языках, а также уникальные подарочные издания. Здесь можно приобрести сувениры, канцелярию для школы и офиса, товары для детского и взрослого творчества. Современное яркое пространство и огромный выбор книг позволяют проводить здесь время с удовольствием всей семье.

Особое внимание в сети уделяется выбору «Книги месяца» - в сентябре это бестселлер от лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро «Клара и солнце». В литературе продолжается тренд на юридический и медицинский нон-фикшн - с начала года читатели активно интересуются книгой доктора Джуди Мелинеки «Ты труп, приятель. Откровенные дневники судмедэксперта». Летом вышла необычная новинка о первом российском царе - «Ход королевой. Как Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете» Ирины Беловой. Изучая серьезные темы, не забываем и про себя - книга «BestSelf Как прожить лучшую версию своей жизни» Майка Байера вдохновляет и призывает отвлечься от бытовых проблем.

«Карта любимого покупателя» поможет накопить бонусы и приобрести книги со скидкой, а подарочные сертификаты - универсальный вариант подарка для любимых, друзей и коллег. Для детей есть «Личная карта читай-агента», с которой ребенок сам может выбрать книгу и совершить покупку. Для тех, кто предпочитает online-покупки, новые магазины станут удобными пунктами бесплатной доставки интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru.

А если вы любите знакомиться с книгами лично - новые магазины в Махачкале находятся по адресу:

1. Проспект Али-Гаджи Акушинского, 15, ТЦ «Миркато», цокольный этаж;

2. Газопроводная улица, 2а, ТЦ «Северный», 1-й этаж;

3. Проспект Гамидова, 61.