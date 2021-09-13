В Дагестане объявлен в розыск студент, ранивший первокурсника ножом

В Дагестане объявлен в розыск студент, ранивший ножом однокурсника. Об этом сайту stav.kp.ru сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

- Нападавший сбежал с места происшествия. Он объявлен в розыск, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Напомним, ЧП произошло днем 13 сентября 2021 года в Техническом колледже по улице Студенческой Махачкале. Первокурсники повздорили, один другого стал дразнить из-за картавости. Обиженный парень схватился за нож и вонзил лезвие в ногу оппонента, после чего сбежал.

Раненого студента госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Парень потерял много крови.

- По данному факту ведется сбор материала, проводятся необходимые оперативные действия, - отметили в ведомстве.

Проверка также инициирована и республиканским Министерством образования.