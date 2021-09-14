В Ставрополе коммунальщики ремонтируют ливневую канализацию после несанкционированных вмешательств в ее работу

В Ставрополе во время сильных дождей на решетки ливнеприемников вода несет растительный и бытовой мусор, песок и землю. Эта нагрузка на дождевую канализацию неизбежна.

Но на ее работоспособность в целом еще больше влияют несанкционированные врезки в систему канализации, выполненные недобросовестными горожанами. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Делается это для сброса в сеть хозяйственно-бытовых вод и мусора с участков. К сожалению, регулярно выявляются факты размещения других инженерных коммуникаций непосредственно в трубопроводах и лотках ливневок. Они снижают пропускную способность сетей.

Один из таких случаев обнаружили на улице Косты Хетагурова краевого центра. Там во время ремонта в каменном лотке дождевой канализации ставропольцы проложили свои электрокабели, разрушив гильзами каменную кладку и стенки лотка.

Во время дождя через отверстия в стенках лоток размыло, он сместился от проектного положения и разрушился. В результате это привело к падению плиты перекрытия и провалу асфальта тротуара.

После ремонта специалистов пропускная способность лотка возросла в три раза. Еще одно похожее нарушение выявлено на улице Шпаковской. Там, жильцы самовольно разобрали тротуар и лоток дождевой канализации. Собираясь делать прокладку трубы и подключение водопровода, они тоже разрушили стенки лотка и плиты перекрытия.

Ставропольцев просят отдавать себе отчет в том, что несвойственное использование городских инженерных коммуникаций влечет за собой большие неудобства для всех жителей, а также существенные расходы на восстановление работы сетей.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что для того чтобы каждый житель Ставрополя смог исполнить свой гражданский долг во время всероссийского голосования 17-19 сентября в городе организуют дежурство службы «Социального такси».

Воспользоваться услугой смогут пенсионеры, люди с инвалидностью, горожане, передвигающиеся с помощью технических средств реабилитации, 17, 18 и 19 сентября.