Порядка 16% от суммы долга Дагестана перед «Россети Северный Кавказ» приходится на 10 предприятий ЖКХ

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» назвали десятку крупнейших должников за потребленную электроэнергию в Дагестане. В «чёрном списке» - предприятия жилищно-коммунального хозяйства республики.

На 1 августа 2021 года суммарная задолженность 10 неплательщиков перед Группой «Россети Северный Кавказ» составила порядка 2,2 млрд рублей. Из указанной суммы только с 1 июля 2020 года (даты присвоения статуса гарантпоставщика филиалу «Дагэнерго») десять злостных ЖКХ-неплательщиков нарастили долг свыше 567 млн рублей.

В целом, общая задолженность всех категорий потребителей Дагестана перед Группой «Россети Северный Кавказ» на 1 августа текущего года превысила 14,7 млрд рублей (из них 3,2 млрд рублей - неплатежи, образовавшиеся с 1 июля 2020 года).

В тройке лидеров антирейтинга - ОАО «Махачкалаводоканал» с общей задолженностью более 857,2 млн рублей (в т. ч. 215,15 млн рублей - долг с 1 июля 2020 года); МУП «Очистные сооружения канализации Махачкалы и Каспийска» - свыше 303,5 млн рублей долга (в т. ч. порядка 34,5 млн рублей - с 01.07.2020) и ГУП «Дагводоканал» - 247,6 млн рублей общего долга (в т. ч. более 60,2 млн рублей - с 01.07.2020).

В десятке крупнейших должников также ОАО «Горводоканал» (общий долг - более 210 млн рублей, в т. ч. 83,1 млн рублей - с 01.07.2020); ОАО «Махачкалатеплоэнерго» (общие неплатежи превысили 174 млн рублей, в т. ч. 54,9 млн рублей - с 01.07.2020); МУП «Горводоканал» Избербаша (137,7 млн рублей общего долга, 34,6 млн рублей - с 01.07.2020), ОАО «Махачкалатеплосервис» (неплатежи - 97,6 млн рублей, в т. ч. 25,1 млн рублей - с 01.07.2020); МУП «ЖКХ» (76,7 млн рублей, в т. ч. 16,6 млн рублей - с 01.07.2020); МУП «Дербент 2.0» (69,1 млн рублей долга, в т. ч. 32,6 млн рублей - с 01.07.2020); ОАО «Горводопровод (45,1 млн рублей общих неплатежей, в т. ч. 11,9 млн рублей - с 01.07.2020).

Энергетики в очередной раз напоминают, что от платежной дисциплины напрямую зависят надежность и качество энергоснабжения региона: своевременно и в полном объеме поступающие средства за потребленную электроэнергию являются основным источником финансирования ремонтных и производственных программ.

Следовательно, злостные неплательщики своими многомилионными долгами подрывают энергетическую стабильность территорий. ЖКХ-предприятия, которые уклоняются от исполнения платежных обязательств, злоупотребляют статусом так называемых «неотключаемых» потребителей. В отношении таких должников в интересах своих добросовестных потребителей энергетики продолжают активную претензионно-исковую работу.