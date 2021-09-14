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Общество14 сентября 2021 11:31

Ставрополье попало в число регионов, которым грозит нехватка питьевой воды

По мнению ученого, в ближайшие 10-15 лет край может столкнуться с этой серьезной проблемой
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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А что говорит местный эксперт?

А что говорит местный эксперт?

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Ставропольский край вошел в девятку регионов, которым в ближайшие 10-15 лет придется столкнуться с катастрофической нехваткой питьевой воды. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил, что к 2035 году в Крыму, Калмыкии, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Курганской и Оренбургской областях, Краснодарском и Ставропольском краях обострится эта проблема.

«КП-Ставрополь» эту новость прокомментировал ставропольский доктор географических наук Алексей Лысенко. Эксперт отметил, что в маловодном Ставропольском крае работают водоемкие химические заводы-гиганты и потребляющие много воды гидроэлектростанции.

И с учетом того, что реки региона главным образом питают ледники, которые уже намного отступили, в перспективе все может обернуться катастрофой. Ведь ставропольские реки питают всю оросительную систему края, в том числе самый крупный в России Большой Ставропольский канал.

- Так что это очень серьезная на перспективу проблема, - утверждает заведующий кафедрой физической географии и кадастров.