Ставрополье попало в число регионов, которым грозит нехватка питьевой воды

А что говорит местный эксперт? Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Ставропольский край вошел в девятку регионов, которым в ближайшие 10-15 лет придется столкнуться с катастрофической нехваткой питьевой воды. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил, что к 2035 году в Крыму, Калмыкии, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Курганской и Оренбургской областях, Краснодарском и Ставропольском краях обострится эта проблема.

«КП-Ставрополь» эту новость прокомментировал ставропольский доктор географических наук Алексей Лысенко. Эксперт отметил, что в маловодном Ставропольском крае работают водоемкие химические заводы-гиганты и потребляющие много воды гидроэлектростанции.

И с учетом того, что реки региона главным образом питают ледники, которые уже намного отступили, в перспективе все может обернуться катастрофой. Ведь ставропольские реки питают всю оросительную систему края, в том числе самый крупный в России Большой Ставропольский канал.

- Так что это очень серьезная на перспективу проблема, - утверждает заведующий кафедрой физической географии и кадастров.